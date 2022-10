Ab science : Pertes creusées au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AB Science affiche une perte nette de 7,14 millions d'euros sur son premier semestre 2022, contre une perte de 4,65 millions au 30 juin 2021 et une perte opérationnelle au 30 juin 2022 de 9,56 millions d'euros, creusée de 58,3% en comparaison annuelle.



Ce creusement des pertes reflète principalement une augmentation de divers postes de charges de la société biopharmaceutique, notamment une croissance de 52,8% des frais de recherche et développement, tandis que les produits d'exploitation se sont contractés.



AB Science revendique une trésorerie de 7,6 millions d'euros au 30 juin 2022, à laquelle s'ajoute 7,1 millions au titre du crédit impôt recherche pour les années 2020 et 2021 et un contrat de financement avec la BEI dont 12 millions sont disponibles à date.



