Ab science : Le programme masitinib approuvé par la FDA

(CercleFinance.com) - AB Science annonce aujourd'hui que le programme de développement clinique du masitinib chez les patients adultes atteints du syndrome d'activation des mastocytes (MCAS) a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) américaine.



L'autorité de santé autorise ainsi la conduite d'une étude de phase II chez les patients atteints du syndrome d'activation des mastocytes sévère. Soixante patients vont être recrutés en ce sens.



L'objectif du traitement dans le MCAS sévère consistera à réduire les symptômes (prurit, rougeur, dépression) et améliorer la qualité de vie altérée des patients, précise AB Science.





