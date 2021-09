Ab science : Health Canada approuve une étude de phase I/II

(CercleFinance.com) - AB Science annonce aujourd'hui qu'il va pouvoir lancer une étude clinique évaluant la molécule AB8939 chez les patients atteints de LMA en rechute/réfractaire et de syndrome myélodysplasique (SMD) réfractaire.



Le laboratoire a en effet reçu une 'lettre de non-objection' de l'autorité canadienne de santé confirmant l'autorisation d'initier l'étude de phase I/II.



AB Science précise que AB8939 est un déstabilisateur de microtubules synthétiques de nouvelle génération, capable de surmonter la multirésistance aux médicaments et susceptible d'être largement utilisé comme puissant médicament anticancéreux.





