Ab science : AB Science décolle grâce à une demande d'autorisation pour le mastinib en Europe

(BFM Bourse) - La société de biotechnologies a déposé sa demande auprès de l’Agence européenne du médicament pour un potentiel traitement contre la sclérose latérale amyotrophique. L’action prend plus de 15% à la Bourse de Paris.

AB Science franchit une nouvelle étape pour obtenir le feu vert en Europe à sa molécule mastinib dans une indication relative à la santé humaine.

La société de biotechnologies a annoncé mercredi soir avoir déposé une demande d’autorisation auprès de l’Agence européenne du médicament dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), également appelée maladie de Charcot.

50.000 cas en Europe et aux Etats-Unis

La SLA se caractérise par une dégénérescence et la mort de certains motoneurones qui cessent d’envoyer des messages aux muscles, causant ainsi une paralysie progressive. Elle cause le décès du patient à l’issue d’une période allant de 3 ans à 5 ans. Sa prévalence dans les pays occidentaux est d'environ 6 pour 100.000 personnes, ce qui correspond à environ 30.000 cas en Europe et 20.000 aux États-Unis.

La demande de mise sur le marché d’AB Science a été validée par l’EMA. Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’agence a en conséquence débuté l’examen de cette demande, et compte achever son évaluation dans un délai de 210 jours.

Cette soumission est basée sur les résultats de l'étude de phase 2/3 AB10015 ainsi que sur le suivi de survie à long terme des patients de l’étude, a expliqué l’entreprise.

"La SLA est une maladie dévastatrice et il y a un besoin médical très important pour que de nouveaux traitements susceptibles d'améliorer la vie des patients soient disponibles le plus rapidement possible. AB Science est résolue à mettre à disposition un traitement visant à modifier l’évolution de la maladie des personnes atteintes de SLA, un médicament qui peut changer la perspective des patients à long terme", a déclaré Alain Moussy, président et co-fondateur de l’entreprise, cité dans un communiqué.

Une autre demande au Canada

"AB Science continuera à travailler en étroite collaboration avec toutes les agences dans le monde afin de fournir le masitinib aux patients selon les dispositifs règlementaires appropriés", a-t-il poursuivi.

Le marché accueille avec enthousiasme l’annonce. L’action AB Science s’adjuge 16,5% jeudi après-midi à 8,60 euros portant la capitalisation boursière de la société à 405 millions d’euros.

Le mastinib fait également l’objet d’une demande d’approbation réglementaire au Canada, où l’agence du médicament, Health Canada, a débuté au printemps la revue formelle du dossier de la molécule en vue d’une autorisation conditionnelle. L’agence pourrait boucler la procédure avant la fin de l’année en cours.

Le mastinib d’AB Science a par ailleurs déjà été enregistré en Europe et aux Etats-Unis en médecine vétérinaire.

