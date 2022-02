Ab science : Accord pour un financement par OCABSA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AB Science annonce avoir conclu, avec un investisseur historique, un accord portant sur un financement par émission d'obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles (OCA) auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions (BSA).



L'émission porte sur 50.000 OCABSA, représentant un emprunt obligataire de 8,5 millions de dollars. Elle vient renforcer la position de trésorerie d'AB Science pour le développement de son programme de recherches cliniques.



L'émission des OCABSA sera réalisée au plus tard le 7 mars. La société biopharmaceutique précise que les OCA ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris, et ne seront par conséquent pas cotées.



