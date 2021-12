Ab inbev : Les perspectives rassurent, le titre progresse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Anheuser-Busch InBev progresse en Bourse ce lundi après avoir délivré des perspectives de moyen terme jugées plutôt rassurantes par le marché.



Peu avant 14h00, le propriétaire des marques Budweiser, Corona et Stella Artois s'octroie une progression de près de 1% à la Bourse de Bruxelles, parmi les plus fortes hausses de l'indice BEL 20.



A l'occasion de son séminaire pour investisseurs 2021, ABInBev a indiqué s'attendre à générer une croissance interne de son résultat opérationnel (Ebitda) située entre 4% et 8% sur le moyen terme.



'Le consensus se situe déjà dans la partie haute de cet intervalle, relève un analyste, mais nous ne pensons pas qu'il faille s'en alarmer'.



'Il s'agit simplement, pour le groupe, d'établir des prévisions susceptibles d'être atteintes de manière régulière', ajoute-t-il.



Michel Doukeris, le directeur général du géant de la bière, en a également profité pour dévoiler les priorités stratégiques de l'entreprise, centrées autour du développement de la catégorie bière, de la numérisation et de la monétisation de l'écosystème du groupe, de l'optimisation des activités et de la création d'un avenir plus durable et plus inclusif.



