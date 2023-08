Ab inbev : Léger tassement du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - AB InBev publie un BPA sous-jacent de 0,72 dollar au titre du deuxième trimestre 2023, contre 0,73 dollar un an auparavant, et un EBITDA normalisé accru de 5% à 4,91 milliards de dollars, soit une marge en recul de 0,7 point à 32,5%.



'Le maintien de la dynamique mondiale, partiellement atténuée par la performance aux États-Unis, a généré une croissance des produits à un chiffre dans le haut de la fourchette (+7,2% à plus de 15,1 milliards de dollars)', souligne le brasseur belgo-brésilien.



AB InBev revendique une croissance des produits sur plus de 85% de ses marchés, stimulée par une augmentation des produits par hectolitre de 9% résultant d'actions en termes de prix, de la premiumisation constante et d'autres initiatives de gestion des produits.



