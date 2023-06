À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en réaffirmant sa recommandation 'conserver' sur AB InBev, Jefferies abaisse son objectif de cours de 62 à 56 euros, actualisant son modèle en réduisant de 15% son EBITDA 2023 en Amérique du Nord afin de refléter l'impact de la faiblesse de Bud Light.



'Notre analyse SOTP (somme des parties) indique que l'Amérique du Nord se négocie sur 8,3 fois l'EBITDA. Bien que ce soit peu exigeant, ce n'est pas une décote aussi importante que ce à quoi on pourrait s'attendre', estime le broker.



S'il considère qu'en dehors des États-Unis, AB InBev repose sur une base plus solide, Jefferies affiche tout de même une préférence pour d'autres grands brasseurs européens, à savoir le danois Carlsberg et le néerlandais Heineken.



