Ab inbev : AlphaValue réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - AlphaValue a réduit mercredi son objectif de cours sur Anheuser-Busch Inbev de 74 à 72,4 euros, tout en maintenant sa recommandation à l'achat sur le titre du premier brasseur mondial.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant explique avoir revu à la baisse ses prévisions de résultats pour 2022 malgré des performances annuelles 2021 ressorties au-dessus des attentes.



'En dépit du ton confiant manifesté par l'équipe de management au cours de la dernière conference call et d'une perspective de croissance de l'Ebitda pour 2022 comprise entre 4% et 8% et d'un objectif de chiffre d'affaires encore supérieur à cet intervalle, nous avons décidé de nous montrer plus prudents face à l'inflation élevée en matière de coûts', explique le cabinet parisien.



AlphaValue dit tabler sur une croissance de 'seulement' 1,6% de l'Ebitda du groupe en 2022, assortie d'une marge en baisse de 33,4% contre 35,4% en 2021.



