2crsi : Le fabricant strasbourgeois de serveurs 2CRSI engrange un nouveau gros client

(BFM Bourse) - À quelques jours de l'annonce de ses résultats semestriels, le cours de 2CRSI accélère alors que le spécialiste tricolore des serveurs à haute performance vient d'être retenu par l'allemand go2cloud, qui pourrait devenir l'un de ses principaux clients.

L'action 2CRSI au rebond de 7,91% mardi vers 10h00 à 4,23 euros. Tandis que le groupe doit présenter lundi les résultats de son premier semestre (période de mars à août), l'annonce d'un nouveau succès commercial, bien que non chiffré, amène les investisseurs à se replacer sur le titre.

Dans un communiqué diffusé lundi soir, le groupe alsacien a annoncé avoir été sélectionné par go2cloud, fournisseur de services de calcul haute performance (HPC as a Service, HPCaaS), en tant que partenaire privilégié pour développer ses capacités en Europe et au Moyen-Orient.

Basé à Hanovre et en Afrique du Sud, go2cloud est un fournisseur de services d'infrastructure et de calcul haute performance s'adressant à une clientèle de portée mondiale. Les principales applications du HPC sont liées à l'intelligence artificielle, l'analyse de données volumineuses, la blockchain, la recherche et autres applications, tâches et flux de travail nécessitant une forte intensité de calcul.

"La technologie idéale"

Ce partenariat se matérialise concrètement par trois commandes qui seront livrées à des data centers de go2cloud en Europe d'ici la fin de l'année 2020. "go2cloud a d’ores et déjà exprimé un fort intérêt dans les serveurs éco-énergétiques 2CRSi. À l’avenir, 2CRSi s’attend à ce que ce partenaire devienne l’un de ses 10 plus importants clients", précise la société française. Pour référence, les dix premiers clients du groupe représentaient 49% des revenus du semestre écoulé.

Cité dans le communiqué, le PDG de go2cloud Oliver Gustai a déclaré "2CRSi a démontré sa capacité à innover et à concevoir des serveurs auxquels d'autres fabricants ne pensent pas encore ! Nous sommes heureux de ce nouvel accord et nous pensons avoir trouvé la technologie idéale pour notre croissance future".

Coté depuis juin 2018, 2CRSI anticipe une croissance soutenue du chiffre d’affaires, attendu entre 170 et 200 millions d'euros pour l'exercice en cours (de mars 2020 à février 2021), assortie d'une amélioration du niveau de rentabilité par rapport à l’exercice passé, où le taux de marge d'Ebitda avait plongé sous l'effet notamment du renforcement des équipes marketing, commerciale et R&D.

