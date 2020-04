2crsi : Le spécialiste du cloud gaming Blade confirme une grosse commande à 2CRSI, le cours décolle

(BFM Bourse) - Le groupe strasbourgeois qui conçoit et produit des "serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables" annonce avoir accepté une commande de Blade -pépite tricolore du "cloud gaming"- d'un montant de 25 millions d'euros. Le titre 2CRSi s'envole.

Dans un marché parisien porté par des espoirs de ralentissement de l'épidémie et de déconfinement progressif (+1,87% pour le CAC à 10h10), 2CRSi occupe domine le palmarès avec un bond de 27% à 2,92 euros, dans un volume de transactions conséquent, réprésentant déjà près de 1,5% du tour de table à ce stade. L'action du spécialiste alsacien des serveurs informatiques abandonne toutefois toujours 41,6% depuis le 1er janvier, nonobstant l'annonce du groupe, fin février, selon laquelle celui-ci "pourrait être moins impacté que d'autres acteurs du marché pour deux raisons essentielles".

"D'une part, l'entreprise a fait le choix stratégique il y a déjà plusieurs années de favoriser une production locale (...) D'autre part, le groupe dispose de stocks importants de composants informatiques critiques qui avaient été constitués, comme chaque année, pour faire face à la pénurie générée par les fermetures d'usines asiatiques durant le nouvel an chinois" indiquait ainsi 2CRSi, qui précisait toutefois que "les importants délais de livraison induits par l'épidémie impacteront malgré tout sa capacité à livrer certaines commandes dont l'exécution était attendue au premier trimestre 2020". Le nouvel objectif de 2CRSi pour l'exercice 2020-2021 est ainsi de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires (contre 144,6 millions d’euros, pro forma, sur l'exercice 2018-2019).

Confirmation d'une commande de 25 millions d'euros de Blade, son plus gros client

"Le design de cette nouvelle gamme, très original, reprend certains concepts de Gaudì, en particulier sur l’évacuation de la chaleur. En hommage à l’œuvre du célèbre architecte catalan, cette nouvelle gamme de serveurs porte le nom abrégé de Godì" annonce Alain Wilmouth, co-fondateur de 2CRSi (créé en 2005) et toujours actionnaire majoritaire. "Les livraisons à Blade s’étaleront de mai à octobre 2020 et concernent des produits dont les composants sont soit disponibles en stock soit financés par crédit-bail" ajoute le communiqué.

Cette annonce arrive à point nommé pour 2CRSi, dont le titre a commencé à vaciller fin septembre dernier, à l'annonce d'un chiffre d'affaires semestriels en repli, pénalisé par le report de plusieurs commandes, dont celui de son principal client... Blade. Crée en 2015, ce groupe parisien promet de "transformer tes appareils en PC Gaming" grâce à son service en ligne baptisé Shadow qui offre à ses abonnés la puissance d'un ordinateur survitaminé accessible depuis n'importe quel PC bas de gamme (voire depuis un smartphone). La puissance provenant en réalité des serveurs de Blade, qui se chargent ensuite d'assurer un affichage en haut débit via Internet sur n'importe quel écran connecté.

Le groupe revendique près de 70.000 utilisateurs et avait indiqué, via Twitter, le 17 mars dernier, que "l'afflux considérable d'utilisateurs se connectant à Shadow au cours des derniers jours" contraignait le groupe à bloquer l'activation de certains nouveaux comptes pour cause de surcharge des datacenters. Le nombre quotidien de connections à Shadow a augmenté de 40% depuis le début de confinement. Un surplus d'activité qui débouchera peut-être sur de nouvelles commandes à 2CRSi, qui est par ailleurs actionnaire minoritaire de Blade après avoir participé au dernier tour de table du spécialiste du "cloud gaming" membre du Next40, ces 40 startups sélectionnées par l'écosystème French Tech.

2CRSi profite également du communiqué pour faire un point sur sa trésorerie en vue de rassurer les investisseurs. "Avec une trésorerie de 10,6 millions d'euros au 20 avril 2020 (contre 8,8 millions d'euros à fin février 2020), une continuité d’activité assurée auprès des clients et des contacts commerciaux toujours actifs, le groupe réaffirme toute sa confiance dans sa capacité à traverser cette période inédite". S'il confirme que l'activité a bien été "ralentie", le groupe strasbourgeois assure que celle-ci a tout de même été "maintenue dans la plupart des sites de production afin d’assurer les livraisons d’équipements aux clients".

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur 2CRSI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok