2crsi : Précise ses objectifs avec le coronavirus

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe 2CRSI commente ce soir les impacts attendus de la fermeture de nombreuses usines asiatiques en raison du COVID-19.



'2CRSi pourrait être moins impacté que d'autres acteurs du marché pour deux raisons essentielles. D'une part, l'entreprise a fait le choix stratégique il y a déjà plusieurs années de favoriser une production locale. (...) D'autre part, le Groupe dispose de stocks importants de composants informatiques critiques qui avaient été constitués, comme chaque année, pour faire face à la pénurie générée par les fermetures d'usines asiatiques durant le nouvel an chinois', indique le groupe.



'Cependant, les importants délais de livraison induits par l'épidémie impacteront malgré tout la capacité du Groupe à livrer certaines commandes dont l'exécution était attendue au premier trimestre 2020, impactant négativement la fin de l'exercice 2019/20 et le début de l'exercice 2020/21.'



Le nouvel objectif du Groupe 2CRSi pour l'exercice 2020/21 est ainsi de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un objectif de taux de marge d'EBITDA qui devrait s'établir entre 6,5 et 7%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur 2CRSI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok