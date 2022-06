Xilam animation : Disney + commande au studio français Xilam deux nouvelles séries d'animation exclusives

(BFM Bourse) - Deux séries d'animation produites par Xilam rejoindront le catalogue bien fourni de la plateforme Disney +. Ces commandes exclusives du géant américain illustrent l'attractivité des contenus du producteur de dessins animés français et viendront renforcer sa stratégie de développement sur le dynamique marché outre-Atlantique.

Disney + renouvelle sa confiance au producteur d'Oggy et les Cafards. Xilam annonce jeudi la signature d'un accord avec le géant américain du divertissement pour la production de deux nouvelles séries d’animation qui viendront garnir le catalogue bien étoffé de la plateforme de vidéos à la demande.

La première commande concerne la création originale The Doomies, une comédie d'horreur pour adolescents produite dans un format de 22x22’. Cette série a été conçue par deux réalisateurs historiques du studio à l'origine notamment des succès Zig et Sharko ou bien Moka. Disney + a également annoncé la commande de la suite des Aventures au Parc de Tic et Tac dans un format rallongé 54x7’. La réalisation associera trois réalisateurs confirmés du studio.

Ces deux nouvelles commandes ont profité au titre le temps des premiers échanges. L'action Xilam qui avait gagné plus de 5% en début de séance, se repliait toutefois de 1,85% à 34,55 euros, vers 10h50.

Une "expertise éditoriale unique"

Pour Pierre Laurent, analyste chez Euroland Corporate, Xilam capitalise à nouveau sur son expertise éditoriale unique, notamment dans le domaine de la comédie burlesque, qu'elle parvient à valoriser auprès des puissantes majors américaines et des plateformes dont Disney +. Xilam s'installe sur un nouveau segment de l’animation, "promis à un bel avenir, celui de la comédie d’horreur pour adolescents", note l'analyste qui estime que le groupe "renforce par la même occasion sa position et sa notoriété sur le marché américain, réservoir de croissance évident pour le développement futur du groupe."

Toujours selon Euroland Corporate, cette annonce est un des premiers signes tangibles de la mise en route du plan Ambition 2026, "dans lequel Xilam prévoit de dédier une belle part de son chiffre d’affaires aux productions non-propriétaires (30%), ces dernières étant maintenant favorables à la rentabilité globale du groupe." L'analyste confirme ainsi son conseil d'achat sur Xilam, avec un objectif de 51 euros, matérialisant un potentiel de hausse de 50%, au cours actuel.

Des ambitions pour 2022-2023 et au-delà

Même après 20 ans d'existence Oggy et ses acolytes font donc toujours recette. Au cours de l'année 2021-2022, Xilam Animation avait vu son résultat net plus que doubler pour pointer à 6,83 millions d'euros, après 2,8 millions d'euros en 2020. La très bonne tenue des résultats 2021 avaient conduit Xilam à confirmer son objectif de revenus cumulés pour le cycle 2022-2023 à 110 millions d'euros (soit 55 millions d'euros en moyenne par an sur ces deux années), à la faveur d'un "environnement en très forte croissance, porté par les investissements records des plateformes numériques."

Pour 2022, le groupe possède un futur catalogue bien garni avec 21 projets en développement soit 2 films et 19 séries, dont 4 pour le préscolaire (programmes pour les enfants entre 3 et 6 ans), 8 pour le "kids" et 9 pour le "non-kids", segment en très forte croissance du fait de la demande des plateformes. Le groupe prévoit de lancer au moins 10 nouvelles productions au cours de l'exercice, dont, pour la première fois, plusieurs séries pour adultes.

Xilam compte également sur le merchandising pour ajouter une source de revenus complémentaire et profitable à son modèle déjà éprouvé de partenariats avec les chaînes traditionnelles et les plateformes de vidéo à la demande. Fin 2021, le groupe spécialisé dans l'animation a signé un contrat de licence sur la série Oggy Oggy avec le poids lourd du merchandising Simba, pour l'accompagner sur cette première opération de lancement de produits dérivés. Xilam ne s'en cache pas, cette série dérivée du carton planétaire Oggy et les Cafards a été pensée pour vendre une ligne de jouets. Les premiers produits estampillés Oggy Oggy seront commercialisés pour Noël 2022, période incontournable pour l'industrie du jouet.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse