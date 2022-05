Xilam animation : Le producteur d'Oggy et les cafards s'envole en Bourse depuis deux mois

(BFM Bourse) - Le cours du producteur de dessins animés semble immunisé en Bourse contre la morosité ambiante sur le marché parisien depuis quelques semaines. Xilam Animation affiche un beau parcours boursier dans le sillage de la publication de ses comptes annuels faisant apparaître un net redressement des indicateurs financiers en 2021. Le groupe vise un doublement de ses revenus d'ici 2026. Oggy et ses acolytes font donc toujours recette même après 20 ans d'existence...

Alors que les nuages noirs s’amoncellent de plus en plus dans le ciel boursier, certains dossiers font office de rayon de soleil à l'image de Xilam qui commence la semaine sur un gain de près de 2% à 41,50 euros, vers 10h00. Crédité d'un gain de près de 30% depuis son creux de début mars, le titre du producteur de dessins animés reste dans les petits papiers des opérateurs depuis la publication vendredi dernier de comptes annuels ayant donné entière satisfaction.

Au cours de l'année 2021, Xilam Animation a vu son résultat net plus que doubler pour pointer à 6,83 millions d'euros, après 2,8 millions d'euros en 2020. Le résultat opérationnel courant s'établit à 8,7 millions d'euros, soit un doublement par rapport à l'exercice 2020. "La forte hausse du chiffre d'affaires et la bonne maîtrise des coûts fixes ont contribué à la nette amélioration de cet indicateur financier" indique Xilam.

Dans une année marquée par "une forte dynamique d'investissement", la marge opérationnelle courante atteint 24,4% après 20,2% en 2020. Le groupe est parvenu à améliorer cet indicateur malgré des revenus catalogue - les plus margés - en recul de 25,6% sur la période du fait de la cyclicité des droits de diffusion. Par ailleurs, les activités du studio Cube, spécialisé dans la 3D et intégré en 2020, ont réalisé un niveau de marge qui se rapproche de celui du groupe.

21 projets en développement

De leur côté, les produits d'exploitation (ventes + subventions) du groupe fondé et dirigé par Marc du Pontavice ont dépassé les 40 millions d'euros, pour atteindre 40,2 millions d'euros au 31 décembre 2021, en rebond de 63% par rapport à l'exercice 2020. Pourtant, "le niveau d'activité a été minoré par le décalage de livraison de la série Trico sur l'exercice 2022" indique Xilam.

Sur 2021, les investissements en production propriétaire - qui représentent le chiffre d'affaires de Xilam à venir- sont en hausse de 25% à 31,2 millions d'euros. Pour 2022, le groupe possède un futur catalogue bien garni avec 21 projets en développement soit 2 films et 19 séries, dont 4 pour le préscolaire (programmes pour les enfants entre 3 et 6 ans), 8 pour le "kids" et 9 pour le "non-kids", segment en très forte croissance du fait de la demande des plateformes. Le groupe prévoit de lancer au moins 10 nouvelles productions au cours de l'exercice, dont, pour la première fois, plusieurs séries pour adultes.

Xilam compte également sur le merchandising pour ajouter une source de revenus complémentaire et profitable à son modèle déjà éprouvé de partenariats avec les chaînes traditionnelles et les plateformes de vidéo à la demande. Fin 2021, le groupe spécialisé dans l'animation a signé un contrat de licence sur la série Oggy Oggy avec le poids lourd du merchandising Simba, pour l'accompagner sur cette première opération de lancement de produits dérivés. Xilam ne s'en cache pas, cette série dérivée du carton planétaire Oggy et les cafards a été pensée pour vendre une ligne de jouets. Les premiers produits estampillés Oggy Oggy seront commercialisés pour Noël 2022, période incontournable pour l'industrie du jouet.

Des ambitions pour 2022-2023 et au-delà

La très bonne tenue des résultats 2021 amènent Xilam à confirmer son objectif de revenus cumulés pour le cycle 2022-2023 à 110 millions d'euros (soit 55 millions d'euros en moyenne par an sur ces deux années), à la faveur d'un "environnement en très forte croissance, porté par les investissements records des plateformes numériques." Cet objectif s'inscrit dans la trajectoire du plan Ambition 2026, présenté le 17 février dernier, avec pour objectif de doubler les revenus d'ici 2026 à 80 millions d'euros.

La société spécialisée dans l'animation indique aborder la période 2022-2026 "dans une position très forte qui devrait lui permettre de capter la dynamique record dans le secteur de l'animation et délivrer ainsi une croissance soutenue, créatrice de valeur."

Sabrina Sadgui

©2022 BFM Bourse