À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Waga Energy va transférer son siège social dans un bâtiment de 8 000 mètres carrés situé à Eybens, au sud de Grenoble (Isère).



Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, a acquis en novembre dernier un bâtiment de trois étages sur la commune d'Eybens, au sud de Grenoble (Isère).



Le siège social et l'ensemble des effectifs isérois y seront transférés en février 2023. Depuis son introduction en Bourse en octobre 2021, l'entreprise a recruté 75 personnes, dont une soixantaine en France. Elle emploie désormais 150 collaborateurs dans le monde, dont 120 en France.



Waga Energy va investir 10 millions d'euros dans l'achat et l'aménagement de ce bâtiment. L'opération est financée par un emprunt de 8 millions d'euros souscrit auprès de quatre banques françaises (BNP Paribas, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et Caisse d'Épargne Rhône Alpes).



' L'acquisition de ce bâtiment marque une nouvelle étape dans le déroulement de notre plan stratégique, consistant à engager la construction d'une centaine d'unités de production de biométhane dans le monde d'ici 2026, pour avoir un impact significatif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ', explique Nicolas Paget, directeur général délégué.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.