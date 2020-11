Voluntis : Annonce une augmentation de capital de 5,9 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Voluntis, spécialiste du domaine des thérapies numériques, annonce aujourd'hui la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant total de 5,9 millions d'euros.



'Les titres ont été souscrits par des investisseurs européens de qualité, pour la plupart spécialisés dans le secteur de la santé', assure Voluntis, citant Debiopharm Innovation Fund, fonds corporate de la société Suisse Debiopharm, et Indigo, holding personnelle d'Eric Carreel, Président et co-fondateur de Withings, qui a renforcé sa position.



Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 4,43 E par action, soit une décote de 15% par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 3 dernières séances de Bourse précédant sa fixation.



Le produit net de l'augmentation de capital sera utilisé par Voluntis pour renforcer ses moyens financiers, en particulier pour développer ses activités commerciales auprès de l'industrie pharmaceutique, et contribuer au financement des activités de R&D.



