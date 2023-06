Vivendi : UBS reste à achat, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Vivendi avec un objectif de cours ajusté de 15,1 à 15 euros, une nouvelle cible qui laisse un potentiel de hausse de 78% pour la maison-mère -entre autres- de Canal+, Havas et Gameloft.



Dans l'attente des résultats semestriels à paraitre le 27 juillet, le broker 'continue de voir une valeur profonde dans l'action', qui se traite selon lui avec une décote de 53% par rapport à sa valeur d'actifs nette, et pense que 'des catalyseurs de hausse demeurent'.



