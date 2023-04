Vivendi : UBS réitère son conseil sur la valeur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 2,29 milliards d'euros sur le 1er trimestre 2023, en augmentation de 3,3% en comparaison annuelle, dont une progression de 2% à taux de change et périmètre constants.



UBS estime que le chiffre d'affaires est en ligne avec celui du dernier trimestre et confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 15,4 E.



' Les revenus sont en hausse de +2% en organique à 2 290 ME contre un consensus de 2 301 ME, avec une croissance de Canal+ à +1,2% et d'Havas à +1,1% ' indique le bureau d'analyses.



UBS souligne également la signature d'une option de vente avec International Media Invest, filiale de la holding tchèque CMI de Daniel Kretinsky, pour la cession de 100% d'Editis. Cette opération est réalisée dans le cadre du projet de rapprochement avec Lagardère.



