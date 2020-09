PARIS (Reuters) - Vivendi s'est dit jeudi "très heureux" de l'entrée de Bernard Arnault au capital de Lagardère.

Le PDG de LVMH a annoncé jeudi détenir plus de 5% du capital de Lagardère et a exprimé son soutien à Arnaud Lagardère alors que Vivendi, allié au fonds Amber Capital, conteste la gestion et la structure du groupe.

"Nous sommes très heureux de l'entrée de Bernard Arnault dans le capital de Lagardère", a dit un porte-parole de Vivendi, premier actionnaire du groupe.

(Mathieu Rosemain)

Copyright © 2020 Thomson Reuters

