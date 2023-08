Vivendi : Sponsor du 80ème festival international de Venise

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vivendi est sponsor de la 80ème édition du Festival international du Film de Venise. Le groupe sera activement présent tout au long de cet événement qui se tient du 30 août au 9 septembre prochains.



La Création Originale Canal+ D'Argent et de Sang, une série de Xavier Giannoli avec au casting Vincent Lindon, Niels Schneider et Ramzy Bedia, fera sa première mondiale en sélection officielle de la Biennale Cinema 2023.



Canal+ diffusera à nouveau en exclusivité l'événement en France et dans plusieurs autres pays en Europe, ainsi qu'en Afrique francophone. La chaine proposera notamment la retransmission du tapis rouge, des cérémonies d'ouverture et de clôture, ainsi qu'une émission quotidienne en direct de Venise.



Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire de Vivendi, a indiqué : ' Notre présence active tout au long de la Mostra répond à notre engagement envers la culture et la diversité. Nous sommes fiers du dispositif exceptionnel que Canal+ met en place en exclusivité pour ses abonnés à l'occasion de cet événement qui contribue à lui donner le rayonnement international qu'il mérite. '



