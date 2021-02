Vivendi : S&P place les notes sous surveillance négative

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Standard & Poor's a annoncé lundi avoir placé les notes de Vivendi sous surveillance avec implication négative du fait du projet de scission concernant sa filiale Universal Music Group (UMG).



Vivendi a annoncé la semaine dernière qu'il allait procéder à une distribution exceptionnelle de 60% du capital d'UMG à ses actionnaires.



L'agence de notation estime que l'opération va considérablement affaiblir le profil du risque du groupe de médias, dont l'activité dépendra désormais de métiers aux profils moins hégémoniques et moins dynamiques qu'UMG, dont Canal+, Havas, Editis et Gameloft.



Cette décision concerne notamment sa note de long terme 'BBB', qui pourrait être déclassée d'au moins un cran si les termes actuels de la transaction devaient être approuvés, avertit S&P.



L'action Vivendi était en baisse d'environ 1% lundi en début de séance.



