Vivendi : Se mobilise pour accompagner Plastic Odyssey

(CercleFinance.com) - Vivendi s'engage dans la lutte contre la pollution plastique des océans et devient le partenariat média principal de Plastic Odyssey.



Alors que 20 tonnes de plastique se déversent dans les océans chaque minute, le navire de Plastic Odyssey parcourt les côtes de la Méditerranée et de l'Océan Atlantique afin de faire éclore des initiatives locales de traitement de déchets, de développer l'économie du recyclage pour créer de l'emploi, et de sensibiliser localement les citoyens.



Dans le cadre de ce partenariat, les métiers du Groupe mobilisent leur puissance médiatique au service des ambitions de Plastic Odyssey et suivent la mission selon leurs lignes éditoriales respectives. Plusieurs émissions sont déjà prévues.



' A travers les contenus que nous produisons, nous avons une réelle influence et donc une responsabilité. L'environnement est au coeur de cette responsabilité. Le partenariat noué avec Plastic Odyssey est la preuve concrète de cet engagement ', déclare Yannick Bolloré, président du conseil de surveillance de Vivendi.



