Vivendi : Vivendi profite de la flambée de Telecom Italia, objet de la convoitise de KKR

(BFM Bourse) - Premier actionnaire de Telecom Italia avec près d'un quart du capital, le conglomérat français après prend la tête du CAC 40 ce lundi matin après que le fonds américain KKR a manifesté son intérêt pour un rachat de l'opérateur italien.

Si Vivendi dément à ce stade avoir discuté avec des fonds, Telecom Italia (TIM) a convoqué dimanche un conseil d'administration extraordinaire après que KKR a manifesté son intérêt pour un rachat, selon une source proche du dossier. Selon cette dernière, le fonds d'investissement américain s'intéresse à l'ensemble du groupe de télécommunications italien.

KKR s'intéresse de très peu au secteur et a déjà acquis, en avril dernier, 37,5% de FiberCop, une coentreprise créée par Telecom Italia (Tim) et l'opérateur italien Fastweb, spécialisée dans les infrastructures de réseau et notamment la fibre optique.

Selon des informations de Reuters, le conseil d'administration de TIM a examiné dimanche une offre non contraignante de 12 milliards de dollars (10,8 milliards d'euros) de la part de KKR visant à privatiser l'opérateur télécoms. Celle-ci représente une prime de 45,7% par rapport au cours de clôture de vendredi et intervient alors que l'administrateur délégué du groupe italien Luigi Gubitosi est bousculé, notamment par son premier actionnaire Vivendi, à la suite de deux avertissements sur résultats en trois mois. Le conseil d'administration de TIM n'a pas indiqué s'il allait soutenir l'offre, qualifié d'"amicale" par KKR. Selon une source proche du groupe français, Vivendi jugerait de son côté que l'offre de KKR ne valorise pas suffisamment TIM.

Interrogé par l'AFP à ce sujet, un porte-parole de Vivendi a déclaré : "Vivendi dément fortement avoir eu des discussions avec des fonds, et plus spécifiquement avec CVC", un fonds britannique cité par la presse italienne comme acheteur potentiel, une information toutefois non confirmée par la source proche du dossier.

Vivendi "est un investisseur de long terme dans Telecom Italia et l'a été depuis le début" et le groupe "réitère son désir et son souhait de travailler avec les autorités italiennes et les institutions publiques pour le succès de TIM à long terme", a ajouté le porte-parole de l'entreprise.

Cette annonce intervient alors que l'opérateur italien, qui affiche une dette financière brute proche de 30 milliards d'euros fin septembre, a fait part d'un bénéfice net divisé par plus de trois à 159 millions d'euros au troisième trimestre. Le gouvernement pourrait avoir son mot à dire dans une potentielle acquisition en vertu du caractère stratégique de l'entreprise de télécoms. Un organisme public italien, la Cassa depositi e prestiti, est d'ailleurs actionnaire de TIM à hauteur de près de 10%. Le Trésor italien a déclaré que l'intérêt des investisseurs étrangers pour les entreprises nationales était "une nouvelle positive pour le pays". "Le gouvernement suivra de près l'évolution de la situation (...) et évaluera soigneusement (...) les projets relatifs aux infrastructures (de TIM)", a déclaré le Trésor.

Réservé à la hausse en début de matinée, le titre TIM affiche un bond de 23,4% à 43 centimes d'euro vers 9h50, conférant au groupe une valorisation supérieure à 9 milliards d'euros. À Paris, l'action Vivendi prend la tête du palmarès de l'indice vedette au même moment, avec un gain de 2,9% à 11,365 euros.

