Vivendi : Profite d'une note d'analyste positive

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en hausse de près de 1% profitant de l'analyse de Crédit Suisse. Le bureau d'études estime que Vivendi est relativement peu valorisé. Les analystes confirment leur conseil à l'achat et leur objectif de 30,10 E.



Vivendi prévoit une introduction en bourse de l'activité musicale d'Universal Music Group (UMG) d'ici 2023.



' Cela est dû en partie à la simplification d'UMG et en partie parce que la société estime qu'elle sera en mesure de prouver qu'il existe une poursuite de la croissance des marchés émergents d'ici 2023 ' indique Crédit Suisse.



' La marge d'UMG a été sous-estimée au cours de l'exercice 2019, ne progressant que de 70 pb (contre 160 pb en 2018) et une baisse de 50 points de base au 2ème semestre 2019 ' indique Crédit Suisse.



' Le cash flow a été touché par des éléments ponctuels au cours de l'année 2019 et devrait rebondir sur l'année 2020. Il a été durement touché au cours de l'année 2019, en baisse de 20% à 903 ME. Cela était dû à a) la restructuration, b) les acquisitions de catalogues musicaux et c) les investissements. Ces facteurs devraient s'atténuer, entraînant un rebond ' rajoute le bureau d'analyses.



