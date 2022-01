Vivendi : Prise de participation dans Progressif Media

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce avoir décidé d'accompagner le groupe de communication digitale Progressif Media, spécialisé notamment dans la conception et la réalisation de campagnes sur les réseaux sociaux, en en devenant actionnaire à hauteur de 8,5%.



Le groupe va acquérir cette participation auprès de ZeWatchers qui en détiendra 30%, tandis que les trois fondateurs de Progressif Media, Emile Duport, David Bonhomme et Thomas Ghys, en demeurent actionnaires à hauteur de 60%.



'Combinant des activités d'agence de communication et d'édition de programme de contenus print et web, Progressif Media constitue, anime et monétise des communautés agissantes autour des grands défis de notre temps', souligne Vivendi.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.