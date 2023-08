Vivendi : Partenariat sportif entre Canal+ et DAZN

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe Canal+, filiale de télévision de Vivendi, annonce l'arrivée en France du service sportif DAZN dans ses offres sport depuis ce 12 août, ainsi que la distribution de la chaîne Canal+ Ligue 1 dans l'application DAZN.



Désormais, et sans frais supplémentaire pour les abonnés de Canal+, DAZN est inclus dans plusieurs formules de Canal+, à savoir pack Sport+, Canal+ Sport, Friends & Family, Intégrale et Intégrale+.



Les abonnés Canal+ voient ainsi leur offre enrichie des compétitions de football féminin - UEFA Women's Champions League, Liga, Bundesliga, championnat américain NWSL, Junior Premier League -, ainsi que des sports de combat.



Par ailleurs, l'application DAZN diffusera la chaine Canal+ Ligue 1, et donnera ainsi aux abonnés DAZN, accès aux mêmes matchs de Ligue 1 Uber Eats que ceux qui sont diffusés sur Canal+.



