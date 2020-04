Vivendi : Opération d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Vivendi indique mettre en oeuvre une opération d'actionnariat salarié réservée aux salariés par voie de cession d'actions auto-détenues, entendant ainsi 'associer de façon étroite l'ensemble des salariés au développement et aux résultats du groupe'.



La période de versement aura lieu du 28 mai au 18 juin inclus. Le règlement-livraison est prévu pour le 21 juillet. Le nombre d'actions proposées serait limité à 1,25 million au titre de la formule classique et sept millions au titre de la formule levier 'Opus 20'.



