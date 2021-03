Vivendi : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'neutre' sur le titre Vivendi avec un objectif de cours porté de 28 à 29,5 euros au lendemain de la publication par le groupe de médias et de divertissement de ses résultats 2020, ressortis légèrement supérieurs aux attentes.



Le bureau d'études relève sa valorisation d'Universal Music Group (UMG) à 34,5 milliards d'euros, sous l'effet de cette publication de résultats et d'une marge un peu plus élevée que ce qu'il attendait sur cet actif.



'Le groupe n'a pour le moment pas apporté d'élément nouveau sur la scission d'UMG. Il a par ailleurs confirmé un possible intérêt pour M6 confirmant notre sentiment qu'une évolution du capital pourrait être rapide (avant l'été)', souligne l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.