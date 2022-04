Vivendi : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Vivendi avec un objectif de cours relevé à 13,8 euros, contre 13 euros précédemment.



Alors que les résultats trimestriels de Vivendi sont attendus le 25 avril avant bourse, Oddo estime que le CA du groupe devrait atteindre 2275 ME au 1er trimestre, contre 2092 ME un an plus tôt, porté par une croissance de 4,5% de Groupe Canal+ (à 1418 ME) et de 9% pour Havas (dont 6% en organique).



En revanche, Oddo table sur un recul de 6% du CA d'Editis 'en raison d'un marché du livre plus difficile en France au 1er trimestre'.



'Notre objectif de cours est porté à 13,8 E sous l'effet de la remontée récente du cours d'UMG. Nos attentes de résultats sont inchangées', conclut l'analyste.



