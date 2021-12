Vivendi : Oddo réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vivendi a publié hier un communiqué indiquant qu'il allait déposer son projet d'OPA sur Lagardère d'ici à février 2022 suite à la finalisation de l'accord de rachat de la part d'Amber Capital (effectif le 15/12).



Oddo rappelle que cette acquisition porte sur 17% du capital et que Vivendi va ainsi franchir le seuil des 30% du capital et donc devoir lancer une offre publique. Vivendi indique ne pas vouloir lancer d'OPR, ce qui signifie que le titre devrait rester coté.



Oddo estime que la consolidation de Lagardère ne devrait intervenir qu'après la finalisation de l'opération et donc l'obtention des autorisations réglementaires.



' Lagardère pourrait ainsi être intégré en mise en équivalence à CT puis consolidé fin 2022. Autrement dit, la consolidation de la DN (1,7 MdE) devrait intervenir que fin 2022. Le nouveau calendrier ne change pas grand chose au bilan de Vivendi pourrait envisager l'acquisition de 30% de son capital, ce qui porterait sa DN à 7,5 MdE soit 4,3x son EBITDA. Mais ceci se calcule avant les éventuelles cessions d'Editis, Lagardère Travel Retail et les titres Mediaset ' rajoute Oddo.



Oddo confirme son conseil à surperformance sur Vivendi avec un objectif de cours inchangé à 13,8 E. Le titre Bolloré reste la valeur la plus attractive pour Oddo avec un objectif de cours de 7 E.



