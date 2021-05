Vivendi : Oddo réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Le fonds Bluebell Capital aurait fait plusieurs propositions d'évolution stratégique au management de Vivendi dans une lettre (non publique pour le moment) indique Bloomberg.



' Nous retenons les points suivants : 1/ le fonds demanderait à Vivendi d'envisager le paiement d'un dividende par action en cash de 2,8 E afin de compenser l'impact fiscal négatif de la distribution en nature de 60% d'UMG; 2/ le fonds proposerait une cotation aux USA pour UMG ou une double cotation avec Amsterdam (projet actuel) ' indique Oddo.



' Nous ignorons précisément la position du fonds (et la tactique) dans le cadre de la prochaine AG mais l'idée pourrait être de s'opposer à la résolution sur l'OPRA afin de tenter d'obtenir le versement d'un dividende exceptionnel ' rajoute l'analyste.



Oddo estima que c'est environ 35% des droits de vote qui pourraient voter en faveur des résolutions actuelles. ' Sur la base du quorum habituel chez Vivendi (73% lors de la dernière AGE), c'est donc un bloc de votes de 47%. Enfin la CDC (fonds d'investissement public français) détient ~2% des DDV et pourrait aussi voter en faveur des résolutions '.



Oddo confirme son conseil à Surperformance et son objectif de cours de 34 E.





