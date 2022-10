Vivendi : Oddo réduit légèrement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Vivendi, avec un objectif de cours réduit de 13,4 à 12,5 euros.



Alors que le groupe publiera ses résultats trimestriels le 20 octobre, Oddo anticipe 'un bon trimestre avec une dynamique commerciale toujours bonne chez Canal+ en France (mais CA en forte baisse chez Studiocanal pour le T3) et pour Havas.'



En revanche, la tendance devrait rester négative chez Editis, estime Oddo notamment en l'absence de réforme scolaire en France.



'Nos attentes d'EBITA sont légèrement ajustées en baisse sur Canal+ afin de tenir compte des acquisitions de droits récentes. L'impact sur les BPA est toutefois quasi-nul', poursuit le broker.



L'analyste estime par ailleurs que l'offre de contenus de Canal+ en France est dorénavant 'très compétitive' et qu'elle devrait 'assurer un retour à la croissance de la base d'abonnés'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.