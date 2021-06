Vivendi : Oddo maintient son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient son conseil de 'surperformance' sur le titre Vivendi, avec un objectif de cours de 34 euros.



Selon le bureau d'analyses, l'annonce de vendredi du Groupe Canal+ de ne plus diffuser la L1 à partir de la saison prochaine (après la décision de la LFP -Ligue de football professionnel- de céder les droits de 8 matchs par journée à Amazon) est 'probablement tactique'.



Il pourrait en effet s'agir de pousser la LFP à procéder à un nouvel appel d'offres. Autre possibilité: entamer une série de procédures judiciaires visant à rendre cette attribution caduque.



Citant la presse, Oddo rapporte que le Groupe Canal+ et beIN Sports pourrait s'associer dans ces dernières procédures. En effet, Groupe Canal+ détient les droits de 2 matchs par journée jusqu'en 2024 après un accord de sous-licence avec beIN Sports.



'Le principal risque que nous identifions est que la LFP réattribue ces droits', poursuit Oddo. Si cela permettrait au Groupe Canal+ de se porter candidat, Amazon pourrait aussi faire une offre sur la totalité des droits, s'offrant ainsi unlevier marketing très important pour son offre ' prime ', indique Oddo.



'En première approche, ce scénario n'est pas à exclure mais ne nous semble pas le plus probable. Nous pouvons aussi citer DAZN ou Discovery qui pourraient envisager une offre. Il est toutefois possible que tous ces groupes envisagent des offres nettement inférieures à ce que paye actuellement Groupe Canal+', conclut l'analyste.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.