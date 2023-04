Vivendi : Oddo confirme son objectif sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Vivendi, avec un objectif de cours de 13,5 euros.



Alors que le groupe publiera son CA du 1er trimestre le 24 avril, Oddo table sur une croissance de 4% (soit un CA de 2315 ME au niveau consolidé) pour ce trimestre en léger ralentissement vs le T4, 'ce qui reflète un ralentissement logique chez Havas'



Selon l'analyste, le groupe devrait renouveler ses deux principales résolutions à savoir la possibilité de racheter 10% de son capital dans le marché et de lancer une OPRA jusqu'à 50% de celui-ci.



'Cet événement pourrait être l'occasion d'obtenir des précisions sur l'agenda stratégique à savoir : le timing de la cession d'Editis et de la finalisation de l'acquisition de Lagardère et surtout le plan de la société autour des annulations d'actions qui devraient s'étaler de juillet à septembre', souligne Oddo.



Le broker rappelle d'ailleurs que Bolloré pourrait franchir le seuil des 30% du capital de Vivendi. 'Notre scénario reste une offre de Bolloré sur Vivendi (et non une cession de titres - toutefois tout à fait possible)', conclut-il.



