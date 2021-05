Vivendi : Oddo confirme son conseil après l'accord Mediaset

(CercleFinance.com) - Vivendi et Mediaset ont annoncé hier un accord global mettant fin à leurs différents litiges. Vivendi va céder 24,2% de Mediaset (dont 5% immédiatement à Fininvest et 19,19% sur 5 ans sur le marché) et ne conserver que 4,61% du capital.



' Ces deux opérations pourraient lui permettre de percevoir 741 ME, somme à laquelle il convient d'ajouter le dividende exceptionnel que Mediaset va payer (98 ME pour Vivendi) ' souligne Oddo.



L'analyste confirme son opinion Surperformance sur Vivendi avec un objectif de cours de 34 E inchangé.



' Cet accord est une bonne nouvelle pour deux principales raisons : 1/ il réduit définitivement le risque juridique et les coûts associés. Rappelons que les coûts centraux ont été impactés depuis 2017 par ces différentes procédures. Il est donc possible qu'une économie soit générée à partir de 2022 (5 à 10 ME selon nous) ; 2/ cet accord va permettre de céder une participation minoritaire importante (6% de l'ANR de Vivendi post distribution des 60% d'UMG) qui entretenait la décote de holding ' rajoute Oddo.



