Vivendi : Oddo BHF réitère son opinion Surperformance

(CercleFinance.com) - Les analystes d'Oddo BHF s'interrogent sur la possibilité pour Bolloré d'entreprendre une acquisition dans le domaine des médias en parallèle de Vivendi.



Le groupe utiliserait son cash pour réaliser une acquisition importante qui pourrait ensuite servir de base à une fusion avec Vivendi. ' Compagnie de l'Odet pourrait alors conserver le contrôle de la nouvelle entité fusionnée ' indique Oddo BHF.



L'analyste réitère son opinion Surperformance sur Vivendi avec un objectif de 13 E.



' Au regard de la capacité d'investissement du groupe (>6 MdE) et en supposant que la cible soit cotée, cela induirait une valorisation de l'ordre de 4 à 5 MdE/$ maximum (et donc ~6 MdE avec la prime). Nous pourrions par exemple imaginer l'acquisition de Lions Gate (2 Md$) ou de Simon & Schuster (2 Md$) ou les deux ! ' indique Oddo BHF.



