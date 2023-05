Vivendi : Oddo BHF positif après un allègement de Bolloré

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 13 euros sur Vivendi, au lendemain de l'annonce de la cession par Compagnie de Cornouaille (société de Vincent Bolloré) d'environ 1,55 million de titres Vivendi.



'Cette opération signifie que le groupe ne devrait pas lancer d'offre publique ces prochains semaines lors des annulations de titres par Vivendi', estime l'analyste, prévenant que d'autres cessions devraient intervenir ces prochains jours.



Oddo BHF reste toutefois à 'surperformance' au regard de la décote qui reste importante, mais aussi de sa conviction que le groupe 'reste une cible sur le moyen terme pour Bolloré, même si ce message rend la situation plus confuse'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.