Vivendi : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Vivendi, avec un objectif de cours inchangé de 13 euros.



Hier, Canal+ a annoncé l'acquisition d'une participation de 12% du capital de Viaplay, spécialiste de la télévision payante essentiellement actif en Suède, Norvège, Danemark et Finlande. Viaplay se développe par ailleurs à l'international via son offre OTT (11 marchés au total et ~2,6 M d'abonnés).



Même s'il ne s'agit pour le moment que d'une participation très minoritaire, cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Canal+ de renforcer ses activités de TV payante en Europe, analyse en substance Oddo BHF.



'La stratégie de Vivendi dans la TV payante vise donc à tendre vers une couverture continentale complète. Viaplay permettrait d'ajouter la brique nordique au dispositif de Vivendi', conclut l'analyste.





