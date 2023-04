Vivendi : Oddo BHF confirme son conseil sur la valeur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Vivendi avec un objectif de cours inchangé de 13,5 euros.



L'analyste rapporte que Vivendi a publié ce matin un CA du T1 en ligne avec ses attentes et note 'la bonne performance de Gameloft mais aussi de Canal+ en France dans la TV payante qui profite des hausses de prix récentes'.



Alors que Vivendi tient ce matin son AG, Oddo BHF espère que des informations seront partagées au sujet des prochaines épates stratégiques.



Le broker indique être notamment attentif aux perspectives de cession d'Editis à CMI, notamment en termes de timing et de prix.



Le groupe pourrait aussi apporter des éléments sur sa stratégie capitalistique, notamment sur le timing pour l'annulation de ses actions.



'Selon le discours de la société (ambitieux ou conservateur), nous pourrions en tirer des conclusions sur l'enveloppe de cash qui pourrait être dédiée aux rachats d'actions', indique Oddo BHF.





