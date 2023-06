Vivendi : Oddo BHF confirme son conseil avant les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Vivendi, avec un objectif de cours inchangé de 13 euros.



Alors que Vivendi publiera ses résultats au titre du 1er trimestre le 27 juillet, Oddo BHF anticipe une légère croissance de CA à l'échelle du groupe sur le T2 (+2%).



'L'EBITA devrait progresser de 21% notamment sous l'effet d'une forte progression de la contribution de Lagardère', estime l'analyste qui s'attend à une publication 'rassurante' avec 'une progression des résultats de la plupart des entités'.



Oddo BHF anticipe un CA de 4650 ME au S1 avec un EBITA à 501 ME (376 ME, hors contributions d'UMG et de Lagardère) contre 412 ME l'année passée.



Le broker revoit légèrement à la baisse ses attentes annuelles, avec un EBITA de 1 019 ME pour 2023 contre 1 039 ME précédemment.



'Nous n'attendons pas de changement stratégique à l'occasion de ces résultats. Il sera toutefois intéressant de suivre le message de la société sur les rachats d'actions', indique l'analyste.



