Vivendi : Objectifs climatiques validés par le SBTi

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce que le Science-Based Targets (SBTi) vient de valider son plan de réduction carbone, couvrant près de 70% des émissions du groupe, alors que Vivendi a baissé de 10% ses émissions de gaz à effet de serre sur les scopes 1 et 2 en 2022 par rapport à 2021.



Les objectifs de décarbonation du groupe sur les scopes 1 et 2 sont alignés sur une trajectoire permettant de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. Ils prévoient une réduction de 71% de ces émissions d'ici à 2035 (par rapport à 2018).



De son côté, le CDP (Carbon Disclosure Project) a décerné à Vivendi la note A- en 2022. Alors même que le CDP a renforcé ses critères, le groupe de médias et de divertissement a ainsi gagné trois rangs de notation par rapport aux années précédentes (C en 2021).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.