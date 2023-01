Vivendi : Nouveau CEO chez Gameloft

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vivendi fait savoir que Gameloft, leader dans la création et l'édition de jeux et société du groupe Vivendi, a procédé à la nomination d'Alexandre de Rochefort en tant que Chief Executive Officer.

Alexandre de Rochefort était jusque-là General Manager et Chief Financial Officer de Gameloft.



De nouvelles nominations ont été réalisées au sein du comité exécutif, Hoang-Vi Klatchoian en tant que Chief Financial Officer et Pierre-Yves Berthet, précédemment VP M&A de Vivendi, en tant que Chief Strategy & Transformation Officer.



Vivendi précise que Baudouin Corman, qui a passé 17 ans au sein de Gameloft en Europe, aux USA et en Amérique du Sud quitte ses fonctions de General Manager et Chief Operating Officer pour se consacrer à de nouveaux projets.



Les autres membres du Comité Exécutif conservent leurs responsabilités

respectives.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.