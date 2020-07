Vivendi : Nomination d'une directrice RSE et compliance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce que Caroline Le Masne de Chermont, sa directrice juridique, est également nommée directrice de la RSE et de la compliance. Elle rapporte à Frédéric Crépin, secrétaire général et membre du directoire.



Le groupe de communication et de divertissement explique que cette nomination s'inscrit dans un renforcement de ses engagements en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE) et de sa communication extra-financière.



Caroline Le Masne de Chermont a été nommée directrice juridique de Vivendi en décembre 2016. Elle a intégré le secrétariat général du groupe en 2007 pour y occuper le poste de directrice droit des sociétés/fusions & acquisitions.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur VIVENDI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok