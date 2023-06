Vivendi : Nomination au poste de Data Protection Officer

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce la nomination d'Anne-Clémence Buttner au poste de Data Protection Officer (DPO).



Anne-Clémence Buttner a d'abord exercé en qualité d'avocate au sein de cabinets français et internationaux, en droit des affaires, avant de rejoindre, en mars 2020, la Direction Juridique de Vivendi.



Vivendi précise que Anne-Clémence Buttner dispose d'une solide expertise en droit de la protection des données à caractère personnel.



Ses missions consistent principalement à veiller au respect de la conformité de la société à la réglementation applicable, ainsi qu'à conseiller et accompagner les collaborateurs sur tout projet impliquant un traitement de données à caractère personnel.



Elle est, en outre, le point de contact privilégié du Groupe pour toute question et problématique en ce domaine.



