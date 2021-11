Vivendi : L'analyse d'Oddo après l'offre de KKR

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - KKR pourrait relever son offre sur Telecom Italia pour convaincre Vivendi de céder ses titres selon Bloomberg indique ce matin Oddo. Le bureau d'analyses confirme son conseil de Surperformance sur le titreet son objectif de cours de 14,5 E.



' Le fonds envisagerait ainsi de proposer entre 0,7 et 0,8 E par action (contre 0,5 E dans la première offre) soit une hausse de 40 à 60% ' souligne l'analyste.



Oddo estime que l'information de Bloomberg devrait soutenir le cours de Telecom Italia et indirectement celui de Vivendi, même si une cession de la participation dans le cadre de l'offre est pour le moment loin d'être acquise.



' Il nous semble qu'il y a trois options possibles. Scénario 1 (probabilité 10% selon nous) : KKR ne relève pas son offre et Vivendi vend sa participation à KKR à 0,5 E par titre. Mais le groupe extérioriserait une moins-value importante puisque son prix de revient est de 1,04 E. Scenario 2 (probabilité 30%) : Vivendi obtient un relèvement de l'offre ou une contre offre et vend. Mais toute la question est celle du prix. Il est donc difficile de savoir si les réflexions de KKR seraient suffisantes pour convaincre Vivendi. Scenario 3 (probabilité 60%) : Vivendi refuse l'offre de KKR, reste actionnaire et signe éventuellement un accord avec KKR. L'idée serait alors de participer au redressement et la restructuration de Telecom Italia puis de vendre dans 3 à 4 ans sur la base d'un cours plus important et éventuellement proche de 1 E ' indique Oddo.



' Si KKR se retire, d'autres acheteurs pourraient toutefois se manifester ' rajoute le bureau d'analyses.



