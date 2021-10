Vivendi : Havas réalise l'acquisition de Nohup en Italie

(CercleFinance.com) - Havas Group annonce l'acquisition de Nohup, agence italienne leader dans les domaines des services cloud, de la transformation digitale et de l'intégration des systèmes.



' Nohup a été fondée par Maria Aiello et Riccardo Fabbri avec l'ambition d'ériger un service reposant sur une expertise technique pointue en matière de développement de logiciels et d'architecture systèmes pour fournir à ses clients des solutions innovantes et concrètes ' indique le groupe.



Nohup s'appuie sur une équipe de 30 spécialistes opérant depuis les villes de Udine et Milan, dont certains sont déjà installés au Havas Village Milan.



