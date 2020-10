Vivendi : Hausse de 1,3 % du CA à 4 022 millions d'euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Au troisième trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 4 022 millions d'euros, en hausse de 1,3 % par rapport à la même période en 2019, principalement grâce à la progression d'Universal Music Group (UMG) (+3%), de Groupe Canal+ (+7,3 %) et d'Editis (+10,4 %).



A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires augmente de 0,7 % par rapport au troisième trimestre 2019, essentiellement grâce à la progression d'UMG (+6,1 %) et d'Editis (+10,4 %).



Au cours des neuf premiers mois de 2020, le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 11 598 millions d'euros, en progression de 2,4 % (-1,1 % à taux de change et périmètre constants) par rapport à la même période de 2019.





