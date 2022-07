Vivendi : Gagne plus de 1%, un broker confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 1% alors qu'UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 15,5 E (contre 16 E). L'analyste estime que la dynamique devrait se poursuivre sur l'année 2022.



' Nous nous attendons à ce que la dynamique positive du chiffre d'affaires se poursuive dans les résultats du 2ème trimestre 2022 et nous continuons à voir une valeur importante, les actions se négociant à une décote d'environ 50 % par rapport à notre valeur de référence ' indique UBS.



Rappelons que le chiffre d'affaires de Vivendi était de 2 377 millions d'euros au premier trimestre 2022 en augmentation de 13,4 %. Cette hausse était liée principalement de la progression du chiffre d'affaires de Groupe Canal+ (+89 millions d'euros) et de Havas Group (+89 millions d'euros).





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.