Vivendi : Flambée du titre, un broker relève sa cible

(CercleFinance.com) - L'action Vivendi gagne plus de 19% à Paris, alors que ce matin, Oddo conservait sa note 'neutre' sur le titre, tout en relevant son objectif de cours de 25 à 28 euros.



Vivendi a en effet annoncé ce samedi la distribution de 60% du capital d'UMG à ses actionnaires puis sa cotation aux Pays-Bas, rapportait le broker Oddo ce matin.



Pour le bureau d'analyses, cette opération 'naturellement positive' s'inscrit dans un contexte plus large de simplification des structures Bolloré, Vivendi et donc UMG. 'L'étape d'après pourrait être une poursuite de la simplification entre Bolloré et Vivendi', estime le broker.





