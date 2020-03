Vivendi : Faiblement exposé au coronavirus d'après Oddo BHF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Faiblement exposée au coronavirus, Vivendi présente un profil défensif qui pourrait être mis à profit par certains investisseurs à la recherche de sécurité durant la crise boursière actuelle, estiment mardi les analystes d'Oddo BHF.



A court terme, le risque d'un ralentissement de l'activité du groupe de médias et de divertissement lié au coronavirus est limité, juge l'intermédiaire financier, qui souligne qu'UMG comme Canal+ présentent des modèles résilients, essentiellement basés sur l'abonnement.



Oddo fait néanmoins valoir que son point de vue n'intègre pas encore le scénario d'une possible crise économique susceptible d'affecter plus fortement toutes les activités du groupe.



La société de Bourse préfère malgré tout réitérer son opinion 'neutre' sur le titre au regard du manque de visibilité des marchés actuels en établissant un nouvel objectif de cours de 24 euros, contre 26,4 euros jusqu'ici, suite à la mise à jour de ses estimations.



L'action Vivendi progresse actuellement de 4,6% à la Bourse de Paris.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur VIVENDI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok